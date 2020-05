Dashiell Hammett – Moisson Rouge - 2

En peignant la spirale de la violence mais aussi l’attrait qu’elle exerce, Moisson Rouge devient une histoire de couleur. Une histoire du roman noir d’abord. Genèse de la Hard Boiled School (littéralement de l’école des durs à cuire), l’écriture de Dashiell Hammett dépasse le noir, celui du roman, pour le faire virer au rouge. Ce rouge que ne renierait pas un James Ellroy, adepte lui aussi des phrases courtes, précises et froides, au rôle de bombe à retardement. Le noir de l’encre a ici la précision et le fait chevillés au corps des lettres qu’elle trace.

Le manuscrit d’Hammett, retraduit pour l’occasion (on y reviendra), a la trempe du rapport d’enquête. Il est professionnel, factuel, clinique tout en renfermant la violence et la sauvagerie des faits. A chaque mot est accroché un minuteur. L’un des traducteurs du roman dira de l’auteur : « il avait un sens du rythme qui lui permettait d’aller à l’essentiel avec une économie de moyens » avant d’ajouter « lorsque les mitraillettes crachent des volées de balles, le résultat est décrit. Pas en un long paragraphe frôlant le lyrisme. En quelques mots presque distants que nul ne peut contester »..

Quant à sa fille, elle décrivait un écrivain précis, respectueux de l’utilisation des mots et méprisant ceux qui ne l’étaient pas. Mais bien plus important, derrière l’impact du noir profond des mots dessinés par la plume d’Hammett, se cachent le sang, la colère, les travers de l’homme et les explosions sociales. Au fond de ces lignes sombres, il y a le rouge qui fait battre et dérailler le coeur des Hommes. Le rouge de l’intérêt personnel, de la vengeance. La lie du monde en somme, cachée dans la précision de chaque mot, dans la survenue de chaque action, dans un mécanisme narratif implacable.

Les mots d’Hammett imposent les faits. Ils ne laissent pas le temps de réfléchir. Ils sont des coups, un gant de boxe rouge projeté à la figure, avec en arrière plan un regard noir. De ceux qui flirtent avec l’indifférence, qui méprisent la vanité du parti-pris, qui ont acquis assez de sagesse et de désillusions pour regarder le monde tel qu’il est. Sans rêve. Sans critique. Juste avec des actes.