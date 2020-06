Vous l'aurez certainement compris, dans Wicked, Gregory Maguire s'inspire de l'univers du Magicien d'Oz pour nous offrir un roman tout à fait exceptionnel, à lire en voyage. Ici l'héroine n'est plus Dorothy, la fillette aux chaussures rouges, mais son "ennemie" la méchante sorcière. Sauf qu'avant d'être cette (pas si méchante) sorcière, Elphaba était une enfant née avec la peau verte qui n'a pas eu une vie facile, bien au contraire. A travers les quatre parties qui constituent le roman, c'est donc toute la vie d'Elphaba qui se déroule devant nos yeux, et à travers son évolution c'est aussi celle d'Oz qui nous est dévoilée. De l'enfant verte on la voit devenir une étudiante consciencieuse qui a des convictions et fait tout pour les défendre. Puis c'est une jeune femme amoureuse en proie à des sentiments qu'elle n'aurait jamais cru ressentir. Avant d'être une femme meurtrie par une vie qui ne lui a pas fait de cadeaux mais qui reste fidèle à elle même et à ses idéaux jusqu'au bout. Jamais elle ne perd sa soif de justice, ni son caractère bien trempée car ce qui a fait sa différence l'a rendue aussi beaucoup plus forte.

Très vite on se rend compte que ce monde est loin d'être celui que l'on connaissait. Oz est ici beaucoup plus sombre, un monde plongé dans les tensions politiques et religieuses qui n'est pas sans rappeler notre propre monde. Le Magicien semble cacher de biens sombres secrets et dirige Oz d'une main de fer tel un tyran, un véritable despote.

Wicked : la véritable histoire de la Méchante Sorcière de l'Ouest - G. Maguire