Astrologie de la France période 2008-2011

Je viens de trouver un texte d'astrologie qui évoquait le climat de la France à la fin des années 2000 et pour le début des années 2010. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'Astrologie politique ou l'astrologie évènementielle aller visiter cette sélection des meilleurs livres d'astrologie réalisée par la librairie SAPHIRA.

La presse buzze autour de la conférence de presse de notre Président de la République ce soir. Principal sujet d’inquiétude : le pouvoir d’achat. Nicolas Sarkozy est attendu sur ce thème. Il faut dire que la grogne autour du pouvoir d’achat se généralise… Oui ou non, allons-nous voir notre niveau de vie s’améliorer dans les prochains mois ? Si Nicolas Sarkozy avait consulté un astrologue au moment de sa campagne, il se serait sans doute abstenu d’affirmer qu’il serait le “Président du pouvoir d’achat”. Après toute consultation, il aurait pris conscience qu’une crise économique mondiale était invévitable; mais notre président, en bon Verseau individualiste qu’il est, n’est pas du genre à écouter les conseils d’autrui. Too bad ! Car le ciel est formel : la reprise du pouvoir d’achat n’aura pas lieu avant la fin de son quinquennat.

Jusqu’en 2010/2011, la France traversera une forte zone de turbulences, due au cycle Uranus (la nouveauté) et Saturne (l’ancienneté) qui endosse la responsabilité de ce marasme. Elle symbolise la resistance au changement et accroît très fortement le risque d’un ralentissement économique important. Les cycles Uranus-Saturne sont intimement liés aux cycles de l’économie mondiale. Leur phase ascendante favorise l’économie, leur phase descendante à l’inverse la défavorise. Ainsi, dans un passé récent, les oppositions Uranus-Saturne ont été concomitantes de déclins économiques : 1873-1896 : la grande dépression, 1929-1933 : krach boursier et crise économique sans précédent, 1974-1985 : crise du pétrole…

En ce qui nous concerne, cette opposition déjà active sera à son apogée le 4 novembre 2008, fera un rebond vers le 15 septembre 2009 et entrera dans sa dernière danse le 26 juillet 2010. Gardons-nous de dramatiser l’avenir, mais quand on sait que cette opposition est synonyme de déclin économique, il vaut mieux se préparer et le savoir : le retour à la croissance sera un combat difficile.

Quant au climat de contestation actuel en France, si on fait le parallèle entre l’opposition Saturne-Uranus et les thèmes de François Fillon et Nicolas Sarkozy, on observe une volonté de poursuivre les réformes, et plus particulièrement sur le plan social. Or la remise en question de nos acquis sociaux par le gouvernement (symbolisée par l’aspect Uranus-Saturne) nous entraîne une fois de plus sur la voie de la résistance au chamgement. Forte révolte sociale, crise politique majeure seront à coup sûr au menu de nos JT dès l’automme prochain. La grogne et les grèves actuelles (notamment celles des étudiants) ne sont rien en comparaison de ce qui nous attend !

Bref, contestation + crise financière latente + sentiment de frustration en matière de pouvoir d’achat créeront un ras-le-bol quasi généralisé. Des tensions explosives sont à craindre : les tentatives de réformes gouvernementales feront flop plutôt que top ! Nul doute que le chemin vers des jours meilleurs sera long et difficile. Pour autant, devons-nous perdre tout espoir ? C’est dans la contrainte que naissent les plus importantes créations, une crise majeure permet souvent de tout remettre à plat pour repartir à zéro.

Ainsi, durant l’été 2010, lors de leur dernière opposition, Saturne et Uranus changeront de signe zodiacal pour plusieurs années, ce qui a toujours été synonyme d’évolution capitale. Pluton - puissant symbole de transformation - sera aussi de la partie. Plusieurs cycles planétaires seront concernés (Etats-Unis, Chine, Europe, Angleterre, France, Israël, Moyen-Orient…). Et, comme à l’été 2010 un conglomérat d’aspects planétaires majeurs se forme dans le ciel, annonçant de profondes mutations à l’échelle mondiale, nous devons nous attendre, dans l’hexagone comme ailleurs, à des changements essentiels.

De quel type ? Malgré de sombres perspectives, plus ou moins intenses selon les régions, telles que guerres économiques entre puissances, radicalisation des extrèmes, révolutions, putschs divers, n’oublions pas qu’il ressort toujours du positif d’une remise à plat des systèmes politiques, économiques et sociaux. A l’image des cycles planétaires, l’histoire se répète, nous forçant à évoluer, à nous transformer et à nous adapter sans cesse !

Une dernière chose, intéressante à souligner. C’est au plus fort des moments de crises que Nicolas Sarkozy peut se révéler et donner le meilleur de lui-même. Avec sa conjonction natale Lune Mars en Bélier, celles-ci le galvanisent. On pourrait même dire : « c’est son truc » ! Promis, je me repenche très vite sur son thème pour vous en dire plus sur le « peut-être futur homme de la situation » !