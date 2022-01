Avis sur : Patch pour avoir le plus beau des mariages, de Harmonie Spahn

Quant à mon énorme coup de coeur, il est pour "pour avoir le plus beau des mariages" de Harmonie Spahn, édition patch. Superbement conçu, facile et agréable à lire, on a tout de A à Z pour réussir son jour J. Ca passe aussi bien par des tests, des témoignages, des infos pratiques...

Ce livre regorge de tout les secrets de cette wedding planner à Montpellier. Les illustrations de Pénélope Bagieu sont géniales : humoristiques et révélatrices à la fois ! il est coloré et super vivant ! il se dévore sans AUCUNE modération ! il y a des espaces pour bien noter les enfants qui seront invités, les prestataires, les changements à faire après mariage mais aussi des conseils de pro, un tableau budget, un rétro-planning... cherchez plus, courrez l'acheter

Patch pour avoir le plus beau des mariages de Harmonie Spahn , chez First Editions Collection(s) : Patch Paru le 08/01/2009 | Broché 307 pages