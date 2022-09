Avis sur : Pour le meilleur et pour l’empire, de James Hawes

Satirique et piquant, le dernier James Hawes est une bonne surprise. 'Pour le meilleur et pour l'Empire', c'est l'histoire de Brian Marley, un minable professeur d'anglais, endetté, désabusé et lâche. Un looser. Et pour se prouver que sa vie vaut mieux que ça, il accepte de participer à un jeu de téléréalité cruel, sorte de Koh-Lanta de l'extrême où celui qui ne meurt pas a gagné.

Mais alors qu'il touche du doigt la victoire, un improbable accident d'hélicoptère anéantit ses espoirs, le laissant véritablement seul dans une jungle hostile. Sur le point de se laisser mourir, il tombe nez à nez avec une colonie d'Anglais tout droit sortis des années 1950. La multiplication des rebondissements et des points de vue permet à James Hawes de dresser un portrait intransigeant de l'Angleterre d'aujourd'hui : le cynisme absolu des producteurs télé, le conservatisme brutal du vieux directeur et bien sûr la démission totale de Marley. Passé, présent, futur. Tout se mêle pour créer une fiction politique pas si innocente, dans laquelle James Hawes n'hésite pas à envisager un retour à l'ordre brutal et injuste dans la plus pure tradition des dictatures qui ne disent pas (encore) leur nom, lorsque le peuple préfère fermer les yeux contre un peu de réconfort. Des personnages construits intelligemment, un style impeccable et drôle, James Hawes manie assez habilement la fiction pour que ses questions sur la société anglaise et son avenir nous touchent pleinement.

Pour le meilleur et pour l’empire, de James Hawes,

Editeur : Points

Publication :5/6/2008