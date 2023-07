avis sur le livre : Les Secrets de l’Immobilier, de Charles Morgan

Voici un guide pratique sur l'achat de votre bien immobilier. Pour toutes les bourses !



Chapitre du livre "Peut-on devenir propriétaire avec 2000 euros par mois ?"

Charles Morgan estime que 2 000 euros est une bonne base pour l’obtention de votre crédit immobilier. Surtout si cela provient d’un contrat stable, du type CDI ; qu’affectionnent particulièrement les banques.

Pourtant, si votre taux d’endettement est trop élevé par exemple, ce salaire ne suffira pas. Il faut savoir que les banques regardent tout ce qui peut entraver le remboursement de vos échéances. Elle voit là leur intérêt, car elles veulent revoir l’argent qu’elles prêtent, avec les intérêts.

Il est possible de savoir si vous pouvez être propriétaire d'un bien immobilier à la vente à Montpellier, avec vos revenus de 2 000 euros, en utilisant un simulateur. Cet outil, que vous trouverez sur Internet vous permet de renseigner vos ressources mais aussi vos différentes charges. En fonction de cela, vous saurez combien vous pouvez emprunter et ce, sur combien d’années. Fort de tous ces éléments, vous serez plus à même de démarcher les banques.

La meilleure offre de crédit immobilier : comment la trouver ?

Comment ça démarcher les banques ? La vôtre n’est-elle pas celle qui va vous accorder le prêt ? Peut-être pas. Tout dépend de l’offre qu’elle a à offrir en matière de crédit immobilier. Vous allez peut-être vous apercevoir qu’une banque concurrente vous permet d’emprunter sans ou avec peu d’apport, par exemple.

Le taux, comme nous l’avons dit précédemment, est également très important. Plus la durée de remboursement est longue, plus le montant total est élevé, du fait des intérêts. Toutes les banques pourtant ne sont pas identiques et certaines proposent un taux plus bas que d’autres.

Vous pouvez trouver la banque qu’il vous faut, en utilisant un comparateur en ligne. C’est un moyen facile et rapide de connaitre la meilleure offre de crédit du marché, en prenant en compte votre situation tant personnelle que financière et la façon dont vous envisagez votre crédit immobilier. Quand vous aurez trouvé votre future banque, vous pourrez aller lui présenter votre requête.

Les conditions d’octroi d’un crédit immobilier :

Bien entendu, les revenus ont une grande importance, quand on rencontre un conseiller bancaire pour demander un crédit immobilier. Selon les établissements (et le profil des emprunteurs), un crédit immobilier peut être remboursé sur 5 à 30 ans.

Une différence qui a une incidence notamment sur la somme totale à rembourser. En effet, en contrepartie du prêt qu’elle alloue, la banque demande des intérêts. C’est le taux de ces derniers qu’il est important de prendre en considération, comme nous le verrons dans le troisième paragraphe.

Mais il ne suffit pas d’avoir des ressources correctes pour avoir une réponse positive. La gestion du budget est également prise en compte, avec les charges fixes. Une personne ou un ménage qui n’est pas à découvert, qui a un taux d’endettement qui ne dépasse pas les 33% a de grandes chances d’obtenir son prêt.

Les Secrets de l’Immobilier de Charles Morgan, 308 pages